16/06/2025 09:20

【中東戰火】據報特朗普阻止了以色列刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊

《經濟通通訊社16日專訊》外電引述美國高級官員透露，以色列方面曾稱有機會除掉伊朗最高精神領袖哈梅內伊，但被特朗普總統否決了這一計劃。



自以色列對伊朗發動一系列導彈和無人機襲擊以來，該國官員一直與美方保持著密切聯繫。目前無從得知特朗普是否親自傳達了這一信息，從而阻止了以色列實施暗殺計劃。



＊特朗普：美國可能介入＊



特朗普將赴加拿大參加七國集團（G7）峰會，他出發前在白宮表示：「現在是（以伊）達成協議的時候，我們拭目以待。」當被問及美國是否會繼續支持以色列的防空系統時，特朗普表示：「我們會的。」他還稱，美國在必要時可能介入。



但以色列國家安全顧問哈內比（Tzachi Hanegbi）對該國的N12新聞稱，政府不會就打擊目標請求美國的許可，而以色列也無意推翻伊朗政權。



以色列總理內塔尼亞胡對霍士新聞台說：「其實，有很多關於從未發生過的對話的虛假報導，而我也不想捲進去，我們會做我們需要做的事，我也認為美國知道什麼對美國有利。」



以伊之間的戰鬥已持續三天，以色列於周日（15日）襲擊了德黑蘭，伊朗則發射了多波無人機和導彈。以色列緊急服務部門稱，自上周五（13日）以來，伊朗的攻擊已造成以色列境內14人死亡，近400人受傷。據伊朗政府，伊朗至少有80人遇難，但自上周六（14日）以來，伊朗未再更新修亡數字。（jf）