16/06/2025 11:11

【特朗普新政】特朗普要求洛杉磯等大城市加大驅逐非法移民力度

《經濟通通訊社16日專訊》特朗普要求洛杉磯、芝加哥和紐約等大城市加大驅逐非法移民的力度



美國總統特朗普總統周日（15日）在其社交網站Truth Social上發帖表示：「我們必須加大力度，在美國最大的城市拘留和驅逐非法移民，例如洛杉磯、芝加哥和紐約，這些城市居住著數以百萬計的非法移民。」



特朗普表示，他希望移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊和執法人員將重點放在「犯罪猖獗、危險重重的內城區，以及庇護城市發揮重要作用的地區」。



特朗普指示「我的整個政府投入一切可能的資源來支持這項努力，扭轉大規模毀滅性移民的潮流，這種移民已經將曾經田園詩般的城鎮，變成了第三世界反烏托邦的亂象」。「對於ICE、FBI、DEA、ATF、五角大樓的愛國者以及國務院，我堅定不移地支持你們。」(jf)