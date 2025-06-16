16/06/2025 16:15

【特朗普新政】特朗普去年從加密貨幣布局獲利5700萬美元

《經濟通通訊社16日專訊》最新的財務披露表顯示，美國總統特朗普去年透過他家族持有的一家加密貨幣公司的股份獲得約5700萬美元收入。



由政府道德辦公室(Office of Government Ethics)發布的特朗普年度財務揭露表，揭示他龐大且多樣化的收入來源和持股情況，其中涵蓋了從高爾夫度假村到商品授權交易，對蘋果公司和巴郡的股票投資等各方面。



特朗普透過持股加密貨幣公司World Liberty Financial，獲得的5700萬美元收入來自數位代幣的銷售。這讓外界得以一窺特朗普從加密貨幣業務中獲得的收益，這些業務去年尚處於起步階段，此後已大幅擴張。在短短數個月內，特朗普家族已將其觸角伸向加密貨幣產業的幾乎每個角落。



去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出一款與美元掛勾的穩定幣，這是一種旨在儲存現金或購買其他加密貨幣代幣的數位貨幣。該穩定幣與政府所發行貨幣的兌換比例為1:1。(rc)