16/06/2025 08:04

紫金礦業(02899)卡莫阿銅礦因礦震減產，料影響今年盈利

《經濟通通訊社16日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，關於目前持有權益約44.44%的剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦發生多次礦震而暫停部分井下採礦，卡庫拉礦段西區的北側和南側已逐步重啟井下採礦作業，但項目將減產，該集團預計本年度歸母淨利潤受到一定影響。



紫金礦業指，經初步評估，受本次淹井事件影響，卡莫阿-卡庫拉銅礦的本年度礦產銅產量計劃指引將從52萬至58萬噸下調至37萬至42萬噸。預計對該集團在本年礦產銅權益產量將相應減少4.4萬至9.3萬噸。事件發生後，卡莫阿銅業將聘請獨立第三方啟動調查工作。至於卡庫拉礦段東區大面積被淹，卡莫阿銅業正緊急採購和安裝大功率水泵和永久性抽水系統，在整個卡庫拉礦段進行排水作業，預計將於8月開始下抽排水。(wh)