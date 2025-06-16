16/06/2025 10:27

【數據解讀】5月社零優、工業及固投遜，統計局：經濟回升需穩固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，5月規模以上工業增加值增長5.8%，創半年低點，略遜預期5.9%；社會消費品零售總額增6.4%，創2023年12月以來一年半最高增速，大勝預期5%，1-5月固定資產投資增長3.7%，不及預期3.9%，且為年內最低水平。5月全國城鎮調查失業率降至5%，為半年新低。



國新辦就5月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，5月份，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現了中國經濟的韌性和活力。也要看到，外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。



下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，把擴大內需、做強國內大循環擺到更加突出的位置，著力穩就業穩經濟推動高質量發展，推動經濟持續健康發展。