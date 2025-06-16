16/06/2025 10:57

【數據解讀】統計局：對美進出口下滑，但對東盟等進出口持續增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國新辦就5月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管世界經濟增長乏力，對美進出口下滑，但中國外貿多元化發展下，對東盟、共建「一帶一路」國家進出口持續增長。儘管部分勞動密集型產品出口有所放緩，但技術含量較高的機電產品出口擴大。這些因素都支撐了貿易增長，也體現出中國經濟規模超大、產業體系齊全、綜合競爭力強的優勢。



他指出，在外部環境複雜嚴峻的背景下，中國經濟韌性和潛力在持續顯現。這不僅表現在經濟的穩定運行，也表現在外貿頂住壓力持續增長。5月份，中國貨物進出口總額同比增長2.7%，其中出口增長6.3%。



他並指，隨著創新引領作用不斷增強，高端製造、數字經濟、新能源產業等發展新動能持續壯大，5月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長8.6%，數字產品製造業增加值增長9.1%，均明顯快於規模以上工業增速；新能源汽車、太陽能電池產量分別增長31.7%和27.8%，持續保持高速增長。

