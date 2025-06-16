16/06/2025 11:01

【數據解讀】統計局：中國宏觀政策留有後手，全年經濟有較好支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國新辦就5月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，就第二季度GDP增長率的預測，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，作為統計部門來講，一般不做這方面的預測。因為統計局既作為數據生產者，又來進行預測，本身是存在一定矛盾的。付凌暉強調，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行保駕護航。從下階段情況看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的特點明顯，推動經濟穩定運行有基礎、有保障、有支撐。



一是發展態勢較好，穩定運行有基礎。二季度以來，盡管外部環境複雜多變，但宏觀政策持續發力顯效，從主要指標看，1-5月份服務業生產指數、社會消費品零售總額同比分別增長5.9%、5%，均比一季度有所加快。規模以上工業增加值實現了6.3%的較快增長。



二是政策發力顯效，行穩致遠有保障。從下階段情況看，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行保駕護航。



三是創新動能壯大，向好發展有支撐。1-5月份，規模以上數字產品制造業增加值同比增長9.9%，1-4月份規模以上專精特新「小巨人」服務業企業營業收入增長18.4%，充分體現了新動能的強大活力。



*中美經貿磋商機制會議為世界經濟注入更多穩定性*



付凌暉稱，近期中美經貿磋商機制首次會議，就落實兩國元首6月5日重要通話共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展，有利於推動中美經貿關系穩定和可持續發展，也將為世界經濟注入更多穩定性和確定性。



當然也要看到，外部環境仍然複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內新舊動能轉換存在陣痛，推動經濟穩定運行的壓力猶存。面對複雜環境，關鍵還是要堅定不移辦好自己的事，實施好更加積極有為的宏觀政策，不斷增強經濟發展內生動能，以高質量發展的確定性應對外部環境變化的不確定性。