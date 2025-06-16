16/06/2025 11:11

【關稅戰】統計局：面對複雜環境，關鍵要堅定不移辦好自己的事

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，5月份，中美在日內瓦貿易會談取得了實質性進展、達成了重要共識，有利於中美雙方的經貿關係改善，也有利於世界經濟的發展。



付凌暉稱，從5月份的整體情況來看，在宏觀政策作用下，生產、需求保持平穩增長，就業繼續改善、總體穩定，新動能持續壯大，高質量發展扎實推進，經濟運行呈現總體平穩、穩中有進的發展態勢。當然也要看到，外部環境仍然複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內新舊動能轉換存在陣痛，推動經濟穩定運行的壓力猶存。面對複雜環境，關鍵還是要堅定不移辦好自己的事，實施好更加積極有為的宏觀政策，不斷增強經濟發展內生動能，以高質量發展的確定性應對外部環境變化的不確定性。