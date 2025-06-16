16/06/2025 16:30

中東局勢升溫油價飆升金價走高，油金股點部署？轉吼相關ETF？

《經濟通通訊社16日專訊》上周末中東局勢急轉直下，以色列與伊朗相互發動空襲，國際油價上周五（13日）曾炒高14%，收市仍升約7%；在避險需求下，現貨金價也曾上揚1.77%，每盎司高見3446.71美元，與4月紀錄高位相差不足60美元。摩通指，若區域衝突進一步擴大，油價或重上每桶120美元，高盛則重申明年中金價升至每盎司4000美元的預測，不過，「三桶油」及金礦股經上日逆市上升後，今日反而齊齊回吐，其中紫金礦業(02899)因卡莫阿銅礦礦震減產，料影響今年盈利，股價跌近2.8%。油股及金礦股應如何部署？抑或應轉吼原油或黃金ETF？



*摩通：若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，油價或直撲130美元*



以色列上周五先發制人空襲伊朗核設施和其他軍事目標，伊朗隨即報復，派超過100架無人機攻擊以國，其後又發射大批導彈攻擊以方。美國總統特朗普則在社交平台上稱，美國與伊朗遭襲事件無關，並警告若伊朗以任何形式對美方發動攻擊，美國武裝力量將以空前規模全力回擊。此外，特朗普聲稱，美方可以輕鬆促成結束這場衝突的協議，但並未詳細說明如何達成協議。中東局勢急轉直下，布蘭特期油周五曾爆升13.18%，創下2022年3月俄烏戰爭爆發之後最大即市漲幅，高見78.5美元；紐約期油一度飆14.08%，最高報77.62美元；及至收市，布蘭特期油報74.23美元，仍升7.02%，紐約期油漲7.26%至72.98美元。



最新的事態發展也加劇了人們對重要航運通道霍爾木茲海峽中斷的擔憂，據伊朗媒體引述伊朗議會安全委員會成員Esmail Kosari的聲明稱，伊朗正在認真考慮封鎖關閉該海峽。中東佔全球原油產量約三分一，而全球約四分之一的石油供應、三分之一的液化天然氣需要通過該海峽，途經波斯灣再送往亞洲、歐洲與其他地區。摩根大通日前警告，一旦伊朗封鎖霍爾木茲海峽，或中東出現更廣泛衝突，屆時受影響的原油出口量將遠多過伊朗現時每日出口的210萬桶，油價因此可能直撲130美元，估計發生此最差情景的機會率為7%。



*摩通看好中石油升目標價至8元，建議沽售中石化*



摩通又發表最新報告指，以色列上周末攻擊伊朗南帕斯天然氣田，為對能源基建的首次直接攻擊。雖然伊朗大部分天然氣用於國內消費，但料事件將加劇市場對更廣泛區域衝突的擔憂。而油價自上月5日低位每桶60美元上漲15美元，原因包括涉及伊朗的地緣政治緊張局勢升級，油組上月產量增加未達其宣稱每日41.1萬桶，顯示更高合規性，以及中美關稅休戰。摩通將下半年經濟衰退風險從60%下調至40%，又指近期油價每桶漲價15美元，當中超過10美元上漲來自投機好倉增加。



摩通又指，若區域衝突進一步擴大，油價或回到每桶120美元，而對布蘭特期油明年首季基準預測為每桶55美元，未包含任何地緣政治風險溢價或重大石油供應中斷。該行建議增加對高品質亞洲能源公司的好倉，例如中石油(00857)，該行上調其H股目標價至8元，反映新疆氣田突破。該行同時建議沽售中石化(00386)，預計第二季業績遜預期。



*金價突破3400美元關口，高盛：料明年中見4000美元*



另外，以色列空襲伊朗，再次引發人們對中東地區爆發更廣泛衝突的擔憂，投資者紛紛湧向避險資產。現貨黃金及紐約期金上周五大幅上揚，盤中雙雙突破每盎司3400美元關口。現貨金一度高見3446.8美元，紐約期金亦升至3454.68美元，升幅達1.54%。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，以色列打擊伊朗目標，在市場上引發了一點地緣政治恐慌。由於預期伊朗將採取報復行動，金價將維持高位。



貴金屬經銷商Guardian Gold Australia分析師John Feeney表示，金價非常接近歷史紀錄，考慮到地緣政治局勢，只要出現任何進一步的升級，都將推高價格。他強調，黃金作為避險資產的表現非常好，很多投資者都將資金從美國資產轉移至黃金，以實現長期投資。高盛則重申其預測，即央行結構性強勁的買盤將推動金價到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美銀則預計未來12個月金價將上漲至每盎司4000美元。



*紫金卡莫阿銅礦因礦震減產，料影響今年盈利*



值得一提，紫金礦業公布，關於目前持有權益約44.44%的剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦發生多次礦震而暫停部分井下採礦，卡庫拉礦段西區的北側和南側已逐步重啟井下採礦作業，但項目將減產，集團預計本年度歸母淨利潤受到一定影響。



集團指，經初步評估，受本次淹井事件影響，卡莫阿-卡庫拉銅礦的本年度礦產銅產量計劃指引將從52萬至58萬噸下調至37萬至42萬噸。預計對集團在本年礦產銅權益產量將相應減少4.4萬至9.3萬噸。事件發生後，卡莫阿銅業將聘請獨立第三方啟動調查工作。至於卡庫拉礦段東區大面積被淹，卡莫阿銅業正緊急採購和安裝大功率水泵和永久性抽水系統，在整個卡庫拉礦段進行排水作業，預計將於8月開始下抽排水。



*溫傑：油股金礦股未必跟油價金價上升，寧吼原油或黃金ETF*



香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有時油價升油股不升，原因與有時金價升金礦股不升一樣，如看好油價金價，不如簡單些買原油或黃金ETF。事實上，油公司是否受惠油價上升，首先要看其業務屬上游、中游或下游，如果做下游如零售、煉油等，理論上不會跟油價升，油價低公司才有著數，另要看產量變化，例如中石油不止生產原油，天然氣愈來愈重要，因此主導其股價走勢的因素不只油價。再者，油股都是股票，故油公司有兩個屬性，其一為商品屬性，若油價升大致可受惠，但作為股票，會受港股表現影響，故油價與油股股價不是同步，金價情況就更明顯。而近幾年油股上升屬例外情況，只因中央要企業增加派息，令人覺得買油股可收多些息，故令股價也上升。



溫傑又指，今輪油價可能升至80美元甚至130美元，但亦可能出現另一極端，就是中東危機有望解決，且面對美國及中國經濟放緩，油價跌回60美元也很正常，既然有兩個差別那麼大的方向，很難估計油股的目標價。總之，油股現價不宜再追入，若有貨可續持有（無論是因看升油價或用作對沖其他股票），但萬一事件於一星期或一個月內解決，油價下跌空間可以很大，因下半年供過於求的情況應會頗明顯，除非可阻止油組增產。如果事件雨過天青，經濟又麻麻，且油組仍會增產，紐約期油處於60至65美元才算正常。簡言之，今次如因中東危機會受惠的行業於現水平都不傾向再追入，其中中石油在技術上若守穩7.2元料仍可升多些少，但最重要仍要看中東事態發展。



中石油今日跌0.27%收報7.38元，中海油(00883)跌0.21%報18.66元，中石化跌1.65%報4.18元。部分細價油股則繼續熱炒，山東墨龍(00568)升32.67%報5.36元，MI能源(01555)升14.29%報0.032元，百勤油服(02178)升66.67%報0.075元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升1.15%報7.05元，FGX原油(03097)升1.86%報5.465元。至於金礦股，紫金礦業跌2.79%報19.54元，招金礦業(01818)跌4.38%報20.75元，山東黃金(01787)跌2.45%報25.9元，中國黃金(02099)跌0.63%報71.5元，SPDR金ETF(02840)則升0.08%報2471元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉