16/06/2025 19:50

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周二（17日）市場焦點。



*美儲局一連兩日議息，本港公布失業率*



各國重要經濟活動方面，日本央行公布政策決議，總裁植田和男召開記者會。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至18日）。



數據方面，周二日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。4:30pm（本港時間．下同），香港公布5月失業率，經季節調整料由3.4%升上3.5%。8:30pm，美國公布5月出口物價，月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%；5月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%，年率料維持不變；5月零售銷售月率料由0.1%逆轉至下滑0.6%。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料維持於77.7%；5月工業生產月率料維持不變。10:00pm，美國公布6月NAHB房屋市場指數，料由34升至36。



另外，美國聯儲局本港時間周四（19日）凌晨公布議息結果。英倫銀行周四晚公布議息結果。(wa)