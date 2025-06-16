16/06/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.01854 +0.036 一周 0.11821 -0.37 兩周 0.24232 +0.488 一個月 0.53952 -5.858 兩個月 1.22125 -6.095 三個月 1.62393 -7.607 六個月 2.34423 -5.029 一年 3.00613 +1.577

《經濟通通訊社16日專訊》港元匯價持續走軟。據彭博報價系統，港匯今早一度觸及7.85弱方兌換保證價，為2023年5月4日以來最低，最新則報7.8496。港元拆息普遍向下，其中，一個月拆息兩連跌，報0.53952厘，為2022年6月15後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.62393厘，是5月30日後最低。六個月拆息報2.34423厘，見兩周最低，但隔夜息微升至0.01854厘，為6月12日後最高，一年期重上3厘，報3.00613厘。(cl)資料來源：香港銀行公會