16/06/2025 11:24
《港元利率》港匯曾觸7.85創逾兩年新低，一個月拆息見3年低
《經濟通通訊社16日專訊》港元匯價持續走軟。據彭博報價系統，港匯今早一度觸及7.85弱方兌換保證價，為2023年5月4日以來最低，最新則報7.8496。港元拆息普遍向下，其中，一個月拆息兩連跌，報0.53952厘，為2022年6月15後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.62393厘，是5月30日後最低。六個月拆息報2.34423厘，見兩周最低，但隔夜息微升至0.01854厘，為6月12日後最高，一年期重上3厘，報3.00613厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.62393厘，是5月30日後最低。六個月拆息報2.34423厘，見兩周最低，但隔夜息微升至0.01854厘，為6月12日後最高，一年期重上3厘，報3.00613厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.01854
|+0.036
|一周
|0.11821
|-0.37
|兩周
|0.24232
|+0.488
|一個月
|0.53952
|-5.858
|兩個月
|1.22125
|-6.095
|三個月
|1.62393
|-7.607
|六個月
|2.34423
|-5.029
|一年
|3.00613
|+1.577
資料來源：香港銀行公會