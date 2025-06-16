16/06/2025 17:05

《神州經脈》消費增速年半高，工業增加值、失業率半年低，股匯漲

《神州經脈》中國5月經濟數據喜憂參半，滬深股市今日(16日)低開高走，重磅數據公布後，滬綜指止跌反彈，收升0.35%，報3388.73點，深成指收升0.4%，創業板指收升0.66%。消費、IP經濟概念延續強勢，地產股異軍突起。滬深兩市全天成交1.21萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮17%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1802，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，四連升，再創2024年11月8日以來逾七個月新高，全日在7.1787至7.1878之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1789，較上個交易日跌17點子，止四連升，較市場預測偏強65點。





*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平當地時間今日中午乘專機抵達哈薩克首都阿斯塔納，應哈薩克總統托卡耶夫邀請，出席第二屆中國-中亞峰會。托卡耶夫總統率總統辦公廳主任達杰拜、副總理兼外長努爾特列烏等高級官員到機場迎接。習近平落機後，在托卡耶夫陪同下觀看儀仗隊分列式，直升機懸掛中哈國旗從機場上空飛過。兩國元首還在機場貴賓樓內共同欣賞哈薩克少年兒童的文藝表演。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。



2. 中國5月工業增加值同比增長5.8%，增幅略遜於預期的5.9%並創半年低點；首5月固定資產投資則同比增長3.7%，略低於預期，為年內最低水平。不過，受益於以舊換新政策，5月社會消費品零售總額同比增長6.4%，遠優預期的5%，創2023年12月以來近一年半的最高增速。國家統計局發言人付凌暉表示，外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。



3. 中國5月全國城鎮調查失業率5%，較上月微降0.1個百分點，創半年新低。首5月全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。付凌暉表示，其中就業主體人群的失業率保持穩定，青年人失業率連續三個月下降，就業形勢延續了穩的態勢。



4. 中國首5月全國房地產開發投資同比下降10.7%，降幅較首4月擴大0.4個百分點。同期新建商品房銷售額下降3.8%，降幅較首4月擴大0.6個百分點。付凌暉表示，促進房地產市場止跌回穩政策持續顯效，5月房地產市場運行總體平穩。房地產市場仍在調整過程中，市場信心還在修復，市場供求關係仍待改善，促進房地產止跌回穩還需要繼續努力。另外，國務院總理李強日前召開國務院常務會議，會議指要更大力度推動房地產市場止跌回穩。



5. 國家統計局公布，5月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅繼續收窄。《路透》根據統計局數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至3.5%；環比則由平轉降，至下降0.2%，為七個月最差。經測算，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有13個（上月22個）；下跌53個（上月45個）；持平的有四個（上月三個）。



6. 據《路透》引述了解中美貿易談判的消息人士稱，北京方面尚未承諾批准美國軍事供應商用於戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁體的出口許可；美國則繼續對中國採購的先進AI芯片實施出口限制，因為擔心這些芯片用於軍事用途。知情人士還指，美國官員表示，他們希望將對中國的現有關稅在日內瓦商定的8月10日最後期限之後再延長90天，這表明中美在該期限前不太可能達成更持久的貿易協議。



7. 個別地區最近傳出家電以舊換新補貼(國補)無法領取或政策調整等消息，引起消費者關注。《新華網》今日發布題為《家電以舊換新「國補」調整調查》的文章解說相關情況，並指出國家發改委、財政部最新文件明確，2025年家電「國補」結束時間為2025年12月31日，多位專家亦稱，個別地區補貼暫停只屬短期、暫時、階段性，不排除追加財政資金預算，確保相關政策有序實施。



8. 中國銀行間市場交易商協今日召開中國銀行間市場支持汽車企業高質量發展座談會，中國一汽、上汽集團、北汽集團、比亞迪、吉利控股、長城汽車、蔚來集團、小鵬汽車、小米集團9家車企代表，以及主承銷商代表參會。會上車企代表介紹了行業「內捲式」競爭下遇到的困難和挑戰，主承銷商代表圍繞車企融資需求進行了現場對接。下一步，交易商協會將鼓勵支持汽車企業加大債券融資、規範健康發展、避免無序競爭。(sl)