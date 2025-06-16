16/06/2025 09:07

【關稅戰】中國據報未允軍用稀土出口，關稅暫緩期或再延90日

《經濟通通訊社16日專訊》據《路透》引述了解中美貿易談判的消息人士稱，北京方面尚未承諾批准美國軍事供應商用於戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁體的出口許可；美國則繼續對中國採購的先進AI芯片實施出口限制，因為擔心這些芯片用於軍事用途。



知情人士還指，美國官員表示，他們希望將對中國的現有關稅在日內瓦商定的8月10日最後期限之後再延長90天，這表明世界兩大經濟體在此之前，不太可能達成更持久的貿易協議。



報道指出，倫敦會談中，中方談判代表似乎將解除對軍用稀土磁鐵的出口管制的進展，與美方對中國出口最先進的AI芯片的管制聯繫在一起。這標誌著中美貿易談判的新轉折，這場談判最初圍繞著毒品走私、關稅率以及中國的貿易順差展開，但現在已轉向專注於出口管制。(ct)