16/06/2025 16:55

【關稅戰】路透：美國要求越南減少對中國科技的依賴

《經濟通通訊社16日專訊》美國與越南正在進行貿易談判，據《路透》引述3名消息人士表示，美國在談判中推動越南減少在出口到美國的設備中，使用中國技術。這些設備在越南組裝，然後再出口到美國。



報道稱，越南被要求減少對中國高科技的依賴，而這是供應鏈重組的一部分，從而減少美國對中國零部件的依賴，最終目標是加快美國與中國高科技的脫勾，同時提高越南的工業能力。據悉，越南談判代表認為美國的要求強硬且困難。



消息人士透露，越南一直在組織與當地企業的會議，以促進越南零部件的供應，企業表現了合作意願，但同時警告需要時間和技術才能做到這一點。



越南是蘋果公司和三星電子等科技企業的大型製造基地，這些公司通常依賴中國製造的零部件。Alphabet旗下谷歌(Google)和Facebook及Instagram的母公司Meta，在越南也有生產虛擬實境(VR)頭盔和智能手機等產品的承包商。(ct)



