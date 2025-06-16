16/06/2025 09:41

【聚焦人幣】中國與土耳其續簽350億人民幣貨幣互換協議

《經濟通通訊社16日專訊》中國與土耳其的金融合作升級。兩方央行第五次簽署雙邊人民幣互換協議，並決定在土耳其建立人民幣清算安排。



人行官網上周五(13日)披露，經國務院批准，近日中國人民銀行與土耳其中央銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為350億元人民幣/1890億土耳其里拉，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。同時，雙方還簽署了在土耳其建立人民幣清算安排的合作備忘錄。



人行表示，上述安排標誌著中土金融合作邁上新的台階，將有利於兩國企業和金融機構使用本幣進行跨境結算，進一步促進雙邊貿易和投資便利化。



2008年全球金融危機後，中國人民銀行與境外央行或貨幣當局陸續簽署雙邊本幣互換協議。人行數據顯示，此次與土耳其央行續簽協議後，中國人民銀行與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署有雙邊本幣互換協議，互換協議總規模約4.5萬億元人民幣。(jq)