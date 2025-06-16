16/06/2025 10:59
【聚焦數據】內地5月原煤原油天然氣生產增速加快，電力增速放緩
《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局數據顯示，5月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤、原油、天然氣生產增速加快，電力生產平穩增長。
原煤生產增速加快。5月份，規上工業原煤產量4.0億噸，同比增長4.2%，增速比4月份加快0.4個百分點；日均產量1301萬噸。1-5月份，規上工業原煤產量19.9億噸，同比增長6.0%。
原油生產平穩增長。5月份，規上工業原油產量1847萬噸，同比增長1.8%，增速比4月份加快0.3個百分點；日均產量59.6萬噸。1-5月份，規上工業原油產量9028萬噸，同比增長1.3%。
*原油加工降幅擴大*
原油加工降幅擴大。5月份，規上工業加工原油5911萬噸，同比下降1.8%，降幅比4月份擴大0.4個百分點；日均加工190.7萬噸。1-5月份，規上工業加工原油29937萬噸，同比增長0.3%。
天然氣生產增速加快。5月份，規上工業天然氣產量221億立方米，同比增長9.1%，增速比4月份加快1.0個百分點；日均產量7.1億立方米。1-5月份，規上工業天然氣產量1096億立方米，同比增長6.0%。
*火電降轉增，水電降幅擴*
規上工業電力生產平穩增長。5月份，規上工業發電量7378億千瓦時，同比增長0.5%，增速比4月份放緩0.4個百分點；日均發電238.0億千瓦時。1-5月份，規上工業發電量37266億千瓦時，同比增長0.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.0%。
分品種看，5月份，規上工業火電由降轉增，水電降幅擴大，核電、風電、太陽能發電增速放緩。其中，規上工業火電同比增長1.2%，4月份為下降2.3%；規上工業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大7.8個百分點；規上工業核電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7個百分點；規上工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7個百分點；規上工業太陽能發電增長7.3%，增速比4月份放緩9.4個百分點。(jq)
原煤生產增速加快。5月份，規上工業原煤產量4.0億噸，同比增長4.2%，增速比4月份加快0.4個百分點；日均產量1301萬噸。1-5月份，規上工業原煤產量19.9億噸，同比增長6.0%。
原油生產平穩增長。5月份，規上工業原油產量1847萬噸，同比增長1.8%，增速比4月份加快0.3個百分點；日均產量59.6萬噸。1-5月份，規上工業原油產量9028萬噸，同比增長1.3%。
*原油加工降幅擴大*
原油加工降幅擴大。5月份，規上工業加工原油5911萬噸，同比下降1.8%，降幅比4月份擴大0.4個百分點；日均加工190.7萬噸。1-5月份，規上工業加工原油29937萬噸，同比增長0.3%。
天然氣生產增速加快。5月份，規上工業天然氣產量221億立方米，同比增長9.1%，增速比4月份加快1.0個百分點；日均產量7.1億立方米。1-5月份，規上工業天然氣產量1096億立方米，同比增長6.0%。
*火電降轉增，水電降幅擴*
規上工業電力生產平穩增長。5月份，規上工業發電量7378億千瓦時，同比增長0.5%，增速比4月份放緩0.4個百分點；日均發電238.0億千瓦時。1-5月份，規上工業發電量37266億千瓦時，同比增長0.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.0%。
分品種看，5月份，規上工業火電由降轉增，水電降幅擴大，核電、風電、太陽能發電增速放緩。其中，規上工業火電同比增長1.2%，4月份為下降2.3%；規上工業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大7.8個百分點；規上工業核電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7個百分點；規上工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7個百分點；規上工業太陽能發電增長7.3%，增速比4月份放緩9.4個百分點。(jq)