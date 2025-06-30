16/06/2025 14:20

【ＡＩ】英矽智能超額完成E輪融資，募資約1.23億美元

《經濟通通訊社16日專訊》AI生物科技公司--英矽智能今日宣布，已於近期完成E輪融資全部交割，本輪募資總額約1.23億美元，超額完成既定目標。



據介紹，英矽智能本次E輪融資由亞洲最大的獨立資產管理公司之一惠理集團旗下的私募股權基金、浦東創投和浦發集團、錫創投和宜興國控聯合領投。



本輪募得資金將用於推動英矽智能在人工智能平台升級和藥物研發管線創新方面的突破。具體而言，部分資金將被用於完善英矽智能自主研發的人工智能模型和算法，同時升級和擴展其前沿自動化智能實驗室，以進一步簡化藥物研發流程。與此同時，英矽智能將持續開展對自主研發和合作開發的藥物管線的臨床探索，加速在生物醫藥研發領域的突破性創新。(jq)