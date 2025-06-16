16/06/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶32點子，報7.1845

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1789，較上個交易日跌17點子，止四連升，較市場預測偏強65點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開32點子，報7.1845，上個交易日即期匯率收盤報7.1813。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，市場或繼續關注中美貿易摩擦下兩國的經濟增長成色，以及美聯儲後續的降息路徑，預計人民幣本周或繼續保持平穩運行。



上周五中國人行公布的金融數據出現結構性改善，但整體仍未脫弱勢。市場也會重點關注本周中國公布的5月消費、固定資產投資、工業增加值和房地產等一系列經濟數據表現。(jq)