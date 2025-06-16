16/06/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升11點報7.1802，再創逾七個月高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1802，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，四連升，再創2024年11月8日以來逾七個月新高，全日在7.1787至7.1878之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升73點子，報7.1806。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1789，較上個交易日跌17點子，止四連升，較市場預測偏強65點。



市場人士指出，中國最新公布的消費、工業和投資等數據喜憂參半，數據對匯率提振有限。地緣局勢暫時吸引了市場目光，不過這可能很難持續提振美元多頭人氣，市場的「去美元化」操作料會緩解人民幣壓力，當然三季度是傳統購匯季，人民幣反彈空間也會受限。



高盛指出，中美倫敦會談後人民幣中間價已來到4月初的高點，中國出口行業的競爭力以及人民幣貿易加權匯率被低估等可能助力人民幣走強。當前中間價逆周期因子處於中性水平，預計中間價偏升值的意願穩步增強。不過國內需求仍疲軟，這會限制人民幣反彈。(jq)