16/06/2025 12:02

【數據解讀】凱投宏觀：中美關稅休戰未能阻止中國經濟增勢減弱

《經濟通通訊社16日專訊》中國5月經濟數據喜憂參半，其中工業增加值同比增長5.8%，增幅略遜於預期的5.9%並創半年低點；不過社會消費品零售總額同比增長6.4%，遠優預期的5%，創2023年12月以來最高增速。1-5月固定資產投資則同比增長3.7%，略低於預期的3.9%，為年內最低水平。



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang表示，中美貿易戰休戰不足以阻止中國經濟增長勢頭普遍減弱。由於關稅將維持高位、財政支持減弱及結構性逆風持續存在，今年經濟增長可能會進一步放緩。



*關稅休戰令家庭對支出更加放心*



凱投宏觀指，5月數據中消費是亮點，部分商品的銷售繼續受益於以舊換新政策。中美關稅暫時休戰緩解了家庭對貿易戰的擔憂，使他們對支出更加放心，這提振了整體服務業增加值的增長。但今年迄今，固定資產投資同比增長僅3.7%，低於預期。這意味著經濟增長從4月的3.6%放緩至5月的2.9%，為今年以來的最低水平，主要原因是房地產投資進一步萎縮。5月工業增加值增速也進一步放緩，外部需求疲軟是部分原因。儘管關稅休戰，但上個月工業出口銷售額的萎縮似乎有所加劇。(sl)