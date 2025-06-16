16/06/2025 12:02

【數據解讀】經濟學人智庫：消費或面臨三重衝擊，政策刺激需持續

《經濟通通訊社16日專訊》中國5月經濟數據喜憂參半，其中工業增加值同比增長5.8%，增幅略遜於預期的5.9%並創半年低點；不過社會消費品零售總額同比增長6.4%，遠優預期的5%，創2023年12月以來最高增速。1-5月固定資產投資則同比增長3.7%，略低於預期的3.9%，為年內最低水平。



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，截至目前中國經濟表現良好，這既得益於抵禦貿易衝擊的韌性，也離不開政府的積極財政支持。中國2025年實現5%經濟增長目標的可能性增加。不過，未來需保持更多謹慎，尤其是民間消費可能面臨「三重衝擊」：針對官員的餐飲限制政策趨緊、「618」購物節結束，以及消費補貼暫停。



觀察來看，刺激政策到位的領域（如家電銷售）表現良好，而無政策支持的領域（如房地產開發）則舉步維艱。下半年，確保刺激政策的延續性對中國經濟至關重要。



*FOST：等待7月政治局會議確定下半年工作思路*



FOST首席研究員馮建林指出，就政策看，由於經濟形勢較好，上周的國務院常務會議和國務院專題學習都沒有提到短期穩增長工作，應該說政策上還是以落實現有部署為主。接下來，等到7月政治局會議確定下半年工作思路。



從目前看，最大的不確定性還是跟美國的經貿談判。當然，中美關稅稅率大幅度上升的可能性存在，但並不大。下半年外部環境的不確定性依然較大，但比上半年要稍好一些。(sl)