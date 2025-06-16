16/06/2025 10:00

【聚焦數據】內地5月工業增加值增5.8%，略遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，內地5月工業增加值增5.8%，略遜預期增5.9%，環比增長0.61%。1-5月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.3%。



5月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長5.7%，製造業增長6.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.2%。裝備製造業增加值同比增長9%，高技術製造業增加值增長8.6%，分別快於全部規模以上工業增加值3.2和2.8個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.8%；股份制企業增長6.3%，外商及港澳台投資企業增長3.9%；私營企業增長5.9%。



分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長40%、35.5%、31.7%。