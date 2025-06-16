16/06/2025 10:00

【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額增6.4%，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，5月份，社會消費品零售總額41326億元（人民幣．下同），同比增長6.4%，大勝預期增5%，比上月加快1.3個百分點；環比增長0.93%。1-5月，社會消費品零售總額203171億元，同比增長5.0%。



5月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額36057億元，同比增長6.5%；鄉村消費品零售額5269億元，增長5.4%。



按消費類型分，商品零售額36748億元，增長6.5%；餐飲收入4578億元，增長5.9%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長14.6%、21.8%、28.3%。



*以舊換新顯效，家用電器零售額增53%*



消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類、家具類商品零售額分別增長53%、33%、30.5%、25.6%。



全國網上零售額60402億元，同比增長8.5%。其中，實物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%。1-5月份，服務零售額同比增長5.2%。