16/06/2025 10:00
【聚焦數據】內地首5月固定資產投資增3.7%，遜預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-5月份，全國固定資產投資191947億元（人民幣．下同），增3.7%，遜預期增3.9%。扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.7%。
分領域看，基礎設施投資同比增長5.6%，製造業投資增長8.5%，房地產開發投資下降10.7%。全國新建商品房銷售面積35315萬平方米，同比下降2.9%；新建商品房銷售額34091億元，下降3.8%。
分產業看，第一產業投資同比增長8.4%，第二產業投資增長11.4%，第三產業投資下降0.4%。民間投資同比持平；扣除房地產開發投資，民間投資增長5.8%。高技術產業中，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業，專業技術服務業投資同比分別增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。
分領域看，基礎設施投資同比增長5.6%，製造業投資增長8.5%，房地產開發投資下降10.7%。全國新建商品房銷售面積35315萬平方米，同比下降2.9%；新建商品房銷售額34091億元，下降3.8%。
分產業看，第一產業投資同比增長8.4%，第二產業投資增長11.4%，第三產業投資下降0.4%。民間投資同比持平；扣除房地產開發投資，民間投資增長5.8%。高技術產業中，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業，專業技術服務業投資同比分別增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。