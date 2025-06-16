16/06/2025 10:00

【聚焦數據】首5月地產投資降10.7%，商品房銷售跌3.8%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，首5月全國房地產開發投資36234億元(人民幣．下同)，同比下降10.7%，降幅較首4月擴大0.4個百分點；其中，住宅投資27731億元，下降10.0%。



首5月，新建商品房銷售面積35315萬平方米，同比下降2.9%；其中住宅銷售面積下降2.6%。新建商品房銷售額34091億元，下降3.8%，降幅較首4月擴大0.6個百分點；其中住宅銷售額下降2.8%。



5月末，商品房待售面積77427萬平方米，比4月末減少715萬平方米。其中，住宅待售面積減少439萬平方米。



*首5月房地產開發企業到位資金降幅擴至5.3%*



首5月，房地產開發企業到位資金40232億元，同比下降5.3%，降幅較首4月擴大1.2個百分點。其中，國內貸款6679億元，下降1.7%；利用外資16億元，增長49.0%；自籌資金13743億元，下降7.2%；定金及預收款11931億元，下降5.0%；個人按揭貸款5645億元，下降8.5%。



首5月，房地產開發企業房屋施工面積625020萬平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面積435354萬平方米，下降9.6%。房屋新開工面積23184萬平方米，下降22.8%。其中，住宅新開工面積17089萬平方米，下降21.4%。房屋竣工面積18385萬平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工面積13337萬平方米，下降17.6%。





