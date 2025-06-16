16/06/2025 08:57

【特朗普新政】槍手冒警入室行凶，美國兩名民主黨議員一死一傷

《經濟通通訊社16日專訊》美國明尼蘇達州兩名民主黨議員及其配偶上周六（14日）遭槍擊，州長沃爾茲表示，可能是冒充警察的疑犯進行的有針對性政治暗殺。



州眾議院民主黨領袖Melissa Hortman和她丈夫Mark在家中雙雙被殺；州參議員John Hoffman及其妻子Yvette則在另一宗入室槍擊案中受傷。白宮新聞秘書萊維特表示，美國總統特朗普已聽取匯報，並譴責了這一宗可怕的暴力事件。



警方稱，在與疑犯相關的車輛中，發現一份列出全美各地議員名字的宣言。疑犯目前在逃，而執法部門正在進行大規模搜捕。



槍擊事件後，明尼蘇達州警方出於謹慎考慮，要求當地民眾不要參加反特朗普示威活動。(rc)