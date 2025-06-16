16/06/2025 09:04

【外圍經濟】日本國債面對三重打擊，政府年度政策指引罕發警告

《經濟通通訊社16日專訊》日本政府在經濟政策路線圖中，就國債孳息率上升和債務所有權結構變化發出罕見的警告。



國債市場，尤其是期限最長的國債，面臨日本央行縮減購債規模、壽險公司需求減弱，以及對日本財政窘迫的擔憂加劇的三重打擊。



政府在上周五（13日）批准的今年經濟和財政政策指引中表示：「我們必須繼續努力，進一步促進國內對政府債券的所有權，以避免供需失衡導致長期利率飆升。」



政策指引是預算規劃的基礎，在指引發出明確警告之前，近期債券市場動盪，導致超長期日本國債孳息率短暫升至歷史新高。



*料央行不會做重大改變*



消息人士表示，預計日本央行在下周的政策會議上，不會對當前的縮減購債計劃做出大改變，但會考慮從下一財年開始放慢縮減步伐，暗示日本央行傾向於避免對市場造成大干擾。(rc)