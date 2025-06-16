16/06/2025 10:06

【特朗普新政】特朗普推倒自由貿易，預測全球經濟縮水1萬億美元

《經濟通通訊社16日專訊》彭博經濟研究預測，若特朗普現行關稅政策持續至2030年，全球經濟規模將比美國留在《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)的情況縮小1萬億美元。



分析顯示，1萬億美元的其中逾3分之1損失將源自美國經濟萎縮，中國在全球貿易中的佔有率保持穩定，美國佔比卻將大幅下滑，將由22%降至16%。此外，對普通美國民眾而言，這意味著69萬個就業崗位的消失。



彭博經濟研究預測，隨著關稅壁壘高築，受到威脅的遠不止就業崗位。美國作為多數國家主要經濟夥伴的地位，以及華盛頓對全球經濟議程的主導力，也面臨打擊。



不過，白宮高級貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)回應彭博經濟研究提問時表示：「加入這個全球主義者構想的TPP，將導致美國汽車業全面轉移至日本、越南等亞洲地區，並對我們的製造業基礎造成巨大打擊。」。他同時質疑彭博經濟研究的可信度，指出此前關於關稅重創經濟的預測並未成真。(rc)