16/06/2025 11:06

【美國議息】投資者押注鮑威爾任期結束後，聯儲局會進一步降息

《經濟通通訊社16日專訊》2026年5月，聯儲局主席鮑威爾任期結束後，美國貨幣政策可能會出現調整，這一預期促使投資者開始尋找獲利機會。



這一點在上周的擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨中已有體現，這是投資者押注聯儲局政策利率變動的主要方式。其中有大量拋售2026年3月合約，而買入2026年6月合約的操作，構成押注聯儲局將在此期間降息的交易策略。



這兩個合約之間的價差交易量上周四已超過6萬張，為紀錄第二高。此前，最高交易量記錄出現在4月9日，當天，特朗普決定暫停對部分貿易夥伴徵收關稅，引發美國金融市場的劇烈波動。



聯儲局決策者一年有8次例行會議，用於設定聯邦基金利率的目標區間，而SOFR與該區間緊密貼合。下一次會議將在本月16日至17日舉行。(rc)