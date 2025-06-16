16/06/2025 13:28

【外圍經濟】日本央行本周政策會議預料將考慮放慢削減購債步伐

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行本周貨幣政策會議將成為債市關注焦點，屆時央行預料維持基準利率不變，並將考慮是否放慢削減購債步伐。



接受彭博社調查的53名日本央行觀察人士均預計，央行將在周二（17日）結束的政策會議上決定維持利率在0.5厘不變。約3分之2的受訪者認為，央行將從明年第二季度開始放慢削減購債步伐。



日本央行自去年3月取消負利率和孳息率曲線控制計劃後，於去年夏天開始縮減購債規模。央行數據顯示，由於削減購債規模並且債務到期，日本央行持有的政府債券在第一季度創紀錄地減少了6.2萬億日圓。



不過，在實施了十多年的大規模貨幣寬鬆政策之後，日本央行仍然持有約一半的未償還政府債券。(rc)