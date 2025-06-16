16/06/2025 14:34

【外圍經濟】美國旅遊消費萎縮敲響經濟警鐘，整體經濟或放緩

《經濟通通訊社16日專訊》最新跡象表明，美國消費者正在放棄旅行計劃以節省開銷，經濟學家提醒，旅遊消費的持續疲軟可能是美國整體經濟放緩的早期預警訊號。



根據宏觀經濟預測顧問公司TS Lombard對美國運輸安全管理局(TSA)數據的分析，過去90天，全美機場旅客吞吐量較去年同期下滑，是疫情後航空交通量首次負增長。該分析表示，旅行一直是經濟轉向的早期「晴雨表」指標之一，因為這是最具彈性、最容易延遲的開支。



根據美國銀行研究院的分析，美國消費者信心自今年初以來急劇下降。2025年1月1日至5月3日期間，旅行住宿的金融卡和信用卡消費按年下減，美國各收入群體在住宿和航空上的支出均低於2024年同期。



此外，牛津經濟研究院上月底發布的報告稱，貿易和移民政策令海外遊客對美國負面看法，預計今年抵達美國的國際遊客數量將下降約9%，在美消費將減少85億美元。



牛津經濟研究院全球宏觀研究主管梅伊(Ben May)在近期的研討會上者表示，在儲蓄率持續低迷的背景下，家庭對不確定性的防禦性反應可能形成惡性循環，增加經濟衰退風險。(rc)