16/06/2025 15:03

【中東戰火】聯儲局前顧問：中東局勢或令美國經濟衰退

《經濟通通訊社16日專訊》聯儲局主席鮑威爾的前高級顧問Jon Faust日前表示，儘管現在判斷以色列伊朗衝突將如何發展還為時過早，但中東局勢對聯儲局而言是一個「重大的不確定因素」，可能引發美國經濟衰退。



Jon Faust受訪時表示：「如果這場衝突導致油價大幅上漲，並進一步衝擊不確定性和信心，就可能引發經濟放緩。經濟衰退通常在消費者與企業受到某種重大衝擊時發生。我們可能正在中東看到這種情況的發展，這一情景的可能性略有增加。」



此外，他指出，本周議息會議的關鍵在於，鮑威爾是否會進一步說明，未來是通脹爆發的風險更大，還是勞動市場疲軟的風險更大，這將為今年的政策走向提供一些指引。



他亦表示，如果聯儲局今年不降息，這對除了特朗普以外的所有人來說都是好消息，因為這意味著勞動市場依然穩健，美國經濟尚未疲軟到需要降息的程度。(rc)