16/06/2025 15:27

【外圍經濟】專注日本對沖基金募資加速，投資者渴望當地市場敞口

《經濟通通訊社16日專訊》Nick Bird的OQ Funds Management於去年9月在日本推出了一 隻量化對沖基金。他表示，幾周之內，該基金就募集了2.5億美元資金、達到上限，只得拒絕進一步的資金。



與此同時，知情人士透露，香港公司Sengu Capital Ltd旗下押注日本企業治理改善的對沖基金，自10月開始交易以來資產規模已增長兩倍，達到4.5億美元。



分析指，不管是對哪種亞洲對沖基金來說，這種資產匯集速度都很驚人，凸顯隨著日本深化公司治理改革、擺脫多年通縮，全球投資者重新燃起對這個世界第四大經濟體的興趣。這也反映出市場上缺乏有良好歷史成績、同時能接受大型機構可觀投資資金的專注日本市場基金。



如今，日本對沖基金再次迎來絕佳時機。通脹回歸的同時，薪資也在增長。特朗普政府關稅政策引發市場動盪之際，日本股市基本守住了近年漲幅，吸引投資者進駐。(rc)