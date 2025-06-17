17/06/2025 13:40

《外資精點》摩通籲趁跌買入紫金，估值重估憧憬完好

《經濟通通訊社17日專訊》摩根大通重申紫金礦業(02899)(滬:601899)A、H股「增持」評級，目標價分別為25元人民幣、23.7港元。



該行在研報中指出，建議於股價回調時入手紫金，指其估值重估憧憬完好，包括海外金礦資產擬分拆上市，料推升市值11%至17%；今年第二季黃金業務佔比預計超越銅礦，縮窄與純黃金公司估值差距。



*金價短期回調風險上升，但最樂觀上望每盎司6000美元*



該行提到，中國央行5月黃金購買量放緩至6萬盎司，與2024年初暫停購買前水平一致，該行分析，若金價維持當前水平，6月暫停購買概率升至約70%。雖然，摩通稱短期金價回調風險上升，由於中美貿易緊張局勢可能緩解；中國央行暫停黃金購買概率增加，但該行對黃金中、長期前景保持樂觀，基於去美元化趨勢及全球央行持續買入。該行亦估算，若0.5%美國外國資產轉向黃金，至2029年初，金價可達每盎司6000美元。(rh)



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