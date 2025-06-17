17/06/2025 17:00

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股三大指數昨日（16日）收市報升，市場預期中東衝突緩和。美國總統特朗普證實，伊朗已通過中間人發出訊號，表示希望緩和衝突，油價顯著回落。道指收市升317.30點或0.75%，報42515.09點；標普500指數升56.14點或0.94%，報6033.11點；納指升294.39點或1.52%，報19701.21點。港股方面，恆生指數收市報23980，跌80點或0.3%，成交2021億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至18日）。18日凌晨1:30am，加拿大央行公布6月政策會議審議摘要。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月出口物價，月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.5%；5月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%，年率料維持不變；5月零售銷售月率料由0.1%逆轉至下滑0.6%。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料維持於77.7%；5月工業生產月率料維持不變。10:00pm，美國公布6月NAHB房屋市場指數，料由34升至36。(wa)