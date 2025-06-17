17/06/2025 07:58

【外圍經濟】Meta升2.8%，將啟WhatsApp廣告業務

《經濟通通訊社17日專訊》Meta Platforms(US.META)升2.8%，公司計劃將在旗下通訊平台WhatsApp推出廣告業務。



Meta據報將於今年下半年正式在WhatsApp應用內引入廣告服務，標誌著這一全球最大即時通訊平台將首次開啟商業化變現新進程。



市場分析認為，WhatsApp廣告業務將為Meta帶來新的收入增長引擎，進一步鞏固其在全球數碼廣告市場的領導地位。



另外，投行Oppenheimer發表最新報告，將Meta目標價由665美元大幅上調至775美元，並重申「增持」評級。該行指出，Meta在AI、社交媒體及通訊平台的多元化發展，將持續推動公司收入與盈利能力提升。(kk)