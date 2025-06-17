17/06/2025 08:03

【中東戰火】伊朗緊急向美國及以色列傳話，希望停火並重啟核談

《經濟通通訊社17日專訊》《華爾街日報》引述中東及歐洲官員稱，伊朗正緊急通過阿拉伯中間國，向以色列和美國傳遞信息，表示希望結束敵對行動並重啟核談判。



面對以色列的猛烈空襲，德黑蘭方面對阿拉伯官員表示，只要美國不參與攻擊就願意重返談判。伊朗還向以色列傳話稱，控制衝突符合雙方的共同利益。



伊朗同時告知阿拉伯國家官員，如果與美國重啟談判無望就可能會加快推進核計畫並擴大戰爭範圍。



阿拉伯中間國表示，目前沒有跡象顯示伊朗準備在核談中做出新的讓步。阿拉伯國家官員還表示，沙特阿拉伯、卡達和阿曼等海灣國家一直在游說美國，敦促其施壓以色列停戰。(jf)