17/06/2025 08:31

【中東戰火】急轉直下！特朗普促所有人撤離德黑蘭，美股期指下跌

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普對伊朗態度轉趨強硬，敦促所有人立即撤離伊朗首都德黑蘭。以色列亦暗示，將繼續打擊伊朗。



標普500指數期貨下跌0.5%，納指期貨跌幅擴大至0.3%，納斯達克100指數期貨下跌0.6%。紐約期油短線繼續走高，漲幅擴大至近1%。現貨黃金小幅走高。



特朗普在加拿大阿爾伯塔省出席七國集團(G7)峰會時，在社交網發文稱：「伊朗就該簽署我讓他們簽署的協議，太可惜了，簡直是生靈塗炭。簡而言之：伊朗不能擁有核武器。我說了一遍又一遍！所有人都應該立即撤離德黑蘭！」



知情人士稱，美國拒絕支持G7提出的，呼籲以色列和伊朗緩和衝突的聲明，凸顯特朗普政府與其他G7成員國在此事上的態度分歧。(jf)