17/06/2025 09:35

【中東戰火】特朗普提前從G7峰會返國，美軍航母及加油機赴中東

《經濟通通訊社17日專訊》綜合外電報道，美國總統特朗普於周一（16日）晚間，從加拿大七國集團(G7)峰會提前返回白宮，應對中東局勢，並已要求國家安全委員會(NSC)在戰情室做好準備。



匿名美國官員透露，隨著以色列和伊朗的衝突升級，美國軍方已將大量加油機調往歐洲，為特朗普總統提供軍事選項。此外，美國尼米茲號航空母艦正前往中東，該航母可搭載5000名人員和60多架軍機。



航班追蹤網站AirNav系統稱，周日（15日）有超過31架美國空軍加油機，主要是KC-135和KC-46，離開美國向東飛行。



分析指，有關部署顯示美國正大力加強空軍力量，以應對可能持續的軍事行動。美國國防部長赫格塞思周一晚些時候在社交媒體平台X上發帖稱，他已下令向中東部署額外的防御能力，但沒有提供具體細節。



*以總理暗示可擊殺哈梅內伊*



另一方面，以色列總理內塔尼亞胡在接受美國廣播公司(ABC)採訪時，被問及以色列是否計劃襲擊伊朗最高領袖哈梅內伊時稱，政府「在做必要之事」。



內塔尼亞胡表示：「伊朗想要永久戰爭，他們在把我們推向核戰爭的邊緣。」「對伊朗最高領袖的可能的襲擊不會加劇衝突，而是會結束衝突。」



內塔尼亞胡表示以軍已掌握伊朗的制空權。以軍於周二（17日）空襲了伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)，造成一名女職員喪生，電視台直播中斷。以色列多個地區亦傳出防空警報。(jf)