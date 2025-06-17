17/06/2025 11:10

【關稅戰】石破茂：未能與特朗普在G7峰會期間達成貿易協議

《經濟通通訊社17日專訊》日本首相石破茂周一（16日）在加拿大卡爾加里G7峰會期間表示，與美國總統特朗普「在一些問題上仍有分歧，因此我們尚未就貿易方案達成協議。」



石破茂說：「我們將繼續積極與美國協調，在不犧牲日本國家利益的前提下，達成一項對兩國都有利的協議。」但他指出，無法確定何時能達成協議，部長級談判將繼續進行。



彭博社分析指，日本下月將舉行參議院選舉，鑒於25%的汽車稅將直接打擊日本最重要的出口，可能削弱石破茂的民意支持度。



*印度尋求美國保證不額外徵稅*



另一方面，印度Economic Times引述知情人士報道，印度政府希望得到美國政府保證，一旦雙邊貿易協定敲定，不會再徵收任何額外關稅。



報道稱，印度希望協議中包含一項條款，如果美國再上調關稅，印度可以重新進行談判或獲得補償，這將確保協議不受未來潛在變化的影響。(jf)