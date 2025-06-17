17/06/2025 09:16

《行業數據》國家郵政局：5月快遞業務收入同比增7.5%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家郵政局公布的5月郵政行業運行情況顯示，5月，全國郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成1496.1億元(人民幣．下同)，同比增長7.5%；其中，快遞業務收入完成1255.5億元，同比增長8.2%。郵政行業寄遞業務量完成187.8億件，同比增長14.8%；其中，快遞業務量完成173.2億件，同比增長17.2%。1至5月，快遞業務收入累計完成5924.6億元，同比增長10.3%。



數據顯示，1至5月，中國郵政行業業務收入累計完成7187.3億元，同比增長8.0%；其中，快遞業務收入累計完成5924.6億元，同比增長10.3%。郵政行業寄遞業務量累計完成861.8億件，同比增長17.6%；其中，快遞業務量累計完成787.7億件，同比增長20.1%。同城快遞業務量累計完成64.2億件，同比增長5.8%；異地快遞業務量累計完成706.9億件，同比增長21.5%；國際/港澳台快遞業務量累計完成16.6億件，同比增長22.4%。



同城、異地、國際/港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.2%、89.7%和2.1%。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降1.0個百分點，異地快遞業務量的比重上升1.0個百分點，國際/港澳台業務量的比重基本持平。