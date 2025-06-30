17/06/2025 15:40

【ＡＩ】百度兩大計劃推動AI直播與數字人，羅永浩任首席體驗官

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》百度(09888)舉行AI Day，宣布百度電商將推出兩大計劃：夢蝶計劃及繁星計劃，旨在推動AI直播與數字人技術的發展。



夢蝶計劃：將打造超頭主播數字人，並提供流量與預算扶持，以提升百度優選平台上的超頭主播數量。



繁星計劃：百度計劃追加10萬個慧播星免費數字人，投入1億元數字人消費補貼，並提供千萬級別的運營扶持，幫助普通人與中小企業開啟數字人直播。



*百度優選與「交個朋友」戰略合作*



百度副總裁、百度電商總經理平曉黎宣布，百度優選將與「交個朋友」達成戰略合作，羅永浩將擔任百度慧播星首席體驗官，入駐百度優選平台，不定期進行「真人+數字人」直播。



慧播星是「百度電商數字人直播方案」，是一種基於虛擬人物進行直播帶貨的新模式，該方案有毋須真人出鏡，降低直播成本等優勢。平曉黎介紹，羅永浩數字人15日晚間在百度電商完成的首場直播，吸引了超1300萬人次觀看，GMV突破5500萬元，「用戶表示數字人直播與真人直播已真假難辨」。



*百度數字人的四大突破*



此外，百度發布數字人的四大突破。一是上線了業界首個雙數字人互動直播間，提升營銷轉化和C端體驗；二是基於文心4.5T升級，劇本模式讓數字人「懂創作」、「有個性」；三是實現了業內首個多模態高度融合的數字人，讓數字人輕鬆實現超長待機；四是攻克多任務複雜場景，數字人帶貨效果媲美真人。這背後是百度研制的「劇本」驅動多模協同的數字人技術，實現了語言、聲音、形象的協調一致。