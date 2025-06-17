17/06/2025 11:28

滙豐投資管理：港元拆息跌有利港股，看好房地產及公用板塊

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐投資管理表示，儘管面臨環球經濟放緩及地緣政治緊張局勢等外來不確定性，亞洲股市仍展現出相對的宏觀韌力。在亞洲，該行仍然偏向看好中國、印度及東盟等更注重國內發展的經濟體，該等國家更有能力透過強勁的內需緩解此等風險。美元走弱的環境或會令金融狀況緩和，促使各國央行能夠採取更多寬鬆政策，以便更好地緩衝宏觀衝擊。



該行認為，假如中美談判進展不順利，中國政府仍有更多空間出台刺激政策。企業盈利在連續三年半下調預測後，呈現企穩跡象，股本回報率的結構性改善、政府適度的政策支持以及新晉科技龍頭將有助於更好地抵禦宏觀衝擊，並為投資者提供比以往更充分的長期投資理由。



*內地投資者通過南向通湧入港股，全年資金或達1800億美元*



滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指出，儘管美國關稅發展持續帶來不確定性，但中國股市在過去兩個月表現強韌。該行的策略是優先投資於國內市佔率高的公司，以減少對國際貿易的依賴。此策略性方針充分把握中國的持續經濟改革及增長潛力，同時密切注視外部因素，確保投資組合強韌而穩健。此外，內地投資者通過南向通湧入香港股市，年初至今已達創紀錄的800億美元。按照目前的速度，全年有可能達到1800億美元，相當於2024年流入美國股市的外國資金的一半。



*港元拆息下跌，有利房地產及公用等板塊*



他續指，受A股公司、ADR回歸及科技公司興趣回升的推動，香港市場上市申請公司數量有所增加。一個月期香港銀行同業拆借利率(HIBOR)已降至2022年以來的最低水平，也將有利香港股市，尤其是房地產、公用及房地產投資信託基金(REIT)等板塊，因此該行仍然看好中港兩地股市的下半年走勢。



該行指出，在有利的人口結構及人均收入提升等主題、供應鏈多元化帶動的製造業及資本支出繁榮推動下，加上已經實施並正在對整個經濟奏效的改革，該行仍然看好印度的長遠結構性增長前景。印度企業資產負債表實力好轉以及銀行體系健康狀況大幅改善同為利好因素。(bn)





