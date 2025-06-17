17/06/2025 12:59

滙豐投資管理料今年美聯儲將減息一至兩次，亞洲經濟前景謹慎樂觀

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中表示，該行預期今年美國聯儲局將減息為1至2次，需視乎經濟數據及通脹情況等，但就業市場仍強勁，經濟不會斷裂，減息屬利率正常化趨勢，對中長線風險資產有正面支持。



對於港股，滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱表示，預期現時的市盈率水平具有上升空間，若資金持續流入，市盈率有望進一步提升。



滙豐投資管理表示，即使面對持續的貿易及政策不確定性，亞洲經濟前景依然謹慎樂觀。近期美國關稅緩和令環球滯脹風險降溫，有助推動通脹及增長前景向好。雖然關稅變動預料導致市場波動加劇，但相比美國貿易的直接影響，亞洲信貸市場更易受環球宏觀環境的影響。各國或會採取國內刺激措施及結構性改革去緩減外來衝擊，從而增強韌性。



該行指出，美元大幅下跌或會加劇去美元化趨勢，中國將利用美國貿易政策的不確定性建立戰略夥伴關係，並透過非常規措施刺激國內消費。隨著美國例外論的消退，該行預計受亞洲地區經濟表現分歧及相對穩定性的推動，資金將逐步重新配置到亞洲。



中長期而言，在美元走勢穩定、經常帳穩健及通脹溫和的支撐下，大多數亞洲經濟體或會放寬貨幣政策，並提高外匯靈活性。當地利率仍然有利，預計隨著區內基本因素改善及資本流動回暖，貨幣將逐步走高。(bn)



