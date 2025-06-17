17/06/2025 13:27

滙豐資管：受極高政策不確定性拖累，料下半年市場或延續動盪趨勢

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐投資管理表示，步入2025年下半年，該行相信，即使政策刺激措施提振歐洲及中國的經濟增長前景，但極高的政策不確定性始終拖累美國及環球經濟增長。面對急劇轉變的投資格局，市場仍有可能劇烈波動。此外，「例外論的結束」迫使投資者重新評估美國股市、美國國庫券的安全性及美元的地位。踏入下半年，市場可能延續動盪趨勢，相比2024年，投資表現擴大。周期性增長逐步降溫，西方國家增長率逐漸趨同。亞洲及新興市場均呈現驚人的增長。



該行提及，近期的關稅發展反映環球秩序趨向多極化。美國平均關稅可能定於低雙位數，亦為戰後時期的最高水平。其給宏觀經濟帶來的影響已充分體現。政策前景依然極度不明朗，包括美國財政政策。在當前的經濟格局下，供給衝擊更為突出、經濟增長受限、通脹攀升且波動性更大。



該行續指，可幸的是，中國當局正推行維持穩經濟、穩市場的政策，尤其是針對消費及科技等板塊。然而，受關稅上調及房地產市場結構性拖累的影響，要實現政府設定的2025年5%增長目標，還需要更多刺激措施。



該行提及，印度國內生產總值(GDP)增速仍位居世界前列，在關稅上調的環境下頓成避風港。印度經濟對出口的依賴程度相對較低，佔國內總產出的比例不高，而印度製造商可望取代部分中國對美出口。這一趨勢源於內需旺盛的情況，實在有賴政府資本支出、印度央行放寬政策及服務業就業增長。



該行表示，正如其他亞洲經濟體，長遠來說可能加快改革步伐，力求降低貿易壁壘以促進與美國的談判，並提升營商便利度。然而，未來幾個月，一眾亞洲經濟體仍然容易受到貿易政策不確定性的影響。美元走弱或會驅使東盟進一步減息，而日本央行則可能暫緩進一步加息。(bn)