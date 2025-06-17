17/06/2025 09:19

許正宇形容港府「爬坡3年」，為不少工作前期「鋪墊」

《經濟通通訊社17日專訊》本屆政府快將上任三周年，財庫局局長許正宇接受《香港電台》訪問時形容特區政府過去3年的工作為「爬坡3年」，不少工作屬前期「鋪墊」，今年工作將回應3大趨勢，就是「東升西降」愈趨明顯，亞洲經濟在全球愈顯重要；以及政經環境大變局令不少企業、個人和家族積極尋求分散風險，對多元化資產配置及金融服務有明顯需求；還有是科技發展對社會經濟的影響。



*年底前助不少於200間家辦在港擴展可達標*



許正宇稱，他較早時出訪加拿大時，與當地不少大型金融機構研究雙方的合作空間和擴展機會，特別是有不少大型加拿大保險企業已在香港發展，市場份額亦大，希望香港可以為這些企業在財富管理上提供新發展空間。他提到投資推廣署已協助逾150間家族辦公室在香港設立或擴展業務，另有約180間家辦有意願來香港發展，當中9間具有中東背景。他有信心特區政府在今年底，達到協助不少於200間家辦在港新設或擴展的目標，甚至超額完成。



立法會上月通過《穩定幣條例草案》，8月1日正式實施。許正宇認為，代幣化作為新的金融領域，設置監管要求需要更好考慮投資者保障和加強宣傳教育，若產品和服務與傳統金融領域相似，政府對虛擬資產會提出相似的監管要求，例如要求穩定幣發行人必須滿足參與者的兌付要求。



*推進落實國債期貨買賣合約*



香港政府本月成功為大約270億港元等值多幣種綠色債券及基建債券的利率定價，當中包括政府首次發行的30年期港元債。許正宇認為，反映國際投資者對特區政府信用和本港前景高度認可，透過持續發行不同年期政府債券，建立收益曲線指標，進一步發展債市。現時內地投資者已可透過債券通「南向通」買賣特區政府債券，未來互聯互通發展會持續優化機制的延展性和閉環性，除了股票、ETF等產品，其他衍生產品安排亦為機制持續帶來新動力，下一步會推進落實國債期貨買賣合約，期望持續推出新品、機制持續優化，能夠留住投資者。(cl)