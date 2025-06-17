17/06/2025 16:33

《本港經濟》最新失業率升至3.5%符預期，逾13.5萬人失業

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，今年3-5月，本港經季節性調整的失業率為3.5%，高於2-4月的3.4%，符合市場預期。同期就業不足率亦由1.3%升至1.4%。



與今年2-4月比較，在3-5月期間，大多數主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業和運輸業。



*失業人數增加約6400人*



總就業人數由2-4月的367.71萬人，下跌至3-5月的366.47萬人，減少約1.24萬人。同期的總勞動人口亦由380.65萬人下跌至380.05萬人，減少約6000人。失業人數(不經季節性調整)則由12.94萬人上升至13.58萬人，增加約6400人。同期的就業不足人數升至5.36萬人，增加約6000人。



*畢業生投入勞工市場或影響整體就業情況*



勞工及福利局局長孫玉菡表示，相較上一個三個月期間，今年3至5月經季節性調整的失業率微升0.1個百分點至3.5%。就業不足率亦微升0.1個百分點至1.4%。勞動人口和總就業人數分別進一步減少至380.05萬人和366.47萬人。



孫玉菡預期，在外圍環境持續存在不確定性，以及市民和旅客的消費模式轉變的背景下，不同行業的調整將繼續影響新增職位的速度。此外，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情況。然而，政府欣見香港經濟穩步擴張，今年實質本地生產總值增長預期為2%至3%，而且本地及外來註冊公司數目近月均創新高，反映本地及外地經營者繼續進駐香港市場。這些正面發展應會為勞工市場提供支持及維持香港經濟發展動力。(cl)