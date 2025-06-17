17/06/2025 19:42

《再戰明天》美儲局公布議息結果，英歐公布CPI

《經濟通通訊社17日專訊》美儲局公布議息結果，及英歐公布CPI，料為周三（18日）市場焦點。



*陸家嘴論壇舉行，美國公布新屋動工等數據*



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定並發布聲明，美聯儲主席召開記者會。2025陸家嘴論壇舉行（至19日）。新西蘭總理拉克森對中國進行正式訪問（至20日）。意大利、西班牙、荷蘭、法國和德國央行總裁與學生見面，歐洲央行副總裁以及瑞銀集團、意大利裕信銀行、意大利聯合聖保羅銀行CEO也將出席為期兩天的活動（至19日）。周三本港時間3:30pm，歐洲央行執委埃爾德森在單一處理委員會(SRB)2025年法律會議發表主旨演講；3:50pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參與專題小組討論。3:35pm，歐洲央行執委唐納利在2025年信貸管理峰會發表講話。4:00pm，英倫銀行審慎政策執行董事David Bailey發表演講。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布5月出口，年率料由2%逆轉至下滑3.8%；5月進口年率跌幅料由2.2%擴大至5.8%；5月貿易收支料由負1156億日圓惡化至負8978億日圓。2:00pm，英國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由1.2%收窄至0.2%，年率升幅料由3.5%收窄至3.3%；5月核心消費者物價指數年率升幅料由3.8%收窄至3.5%。4:30pm，英國公布4月房價指數。5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.2%收窄至2%。8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由下滑4%改善至升0.2%；5月新屋動工料由136.1萬降至135萬，月率料由1.6%逆轉至下滑0.8%；連續申請失業救濟金人數料由195.6萬降至194萬；首次申請失業救濟金人數料由24.8萬降至24.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、太興置業(00277)、香港興業國際(00480)、中國投融資(01226)等。(wa)