17/06/2025 09:15

【中東戰火】中國駐以色列大使館籲公民盡快陸路離境返國

《經濟通通訊社17日專訊》隨著以色列與伊朗衝突持續升溫，中國駐以色列大使館16日發布緊急公告，呼籲所有在以中國公民盡速經由陸路邊境離境返國，並建議優先考慮走約旦方向。



中國駐以色列使館稱，當前以伊衝突持續升級，民用設施多有受損，平民傷亡不斷增加，安全形勢更嚴峻嚴。公告提到，有大量滯留中國公民致電或來信詢問機場開放與航班復航時程，但目前以色列領空仍處於關閉狀態，以政府也將全國緊急狀態延長至6月30日；同時，以政府相關部門特別提醒，以色列與約旦、埃及邊境口岸保持開放。



使館表示，將全力保障領事證件工作正常開展，滿足在以中國公民回國或離境需求。



就以色列和伊朗衝突問題，中國外交部發言人郭嘉昆周一（16日）表示，中國將繼續為解決當前衝突發揮自身的作用。(ry)