17/06/2025 11:52

【ＡＩ】螞蟻集團等入股具身智能公司靈心巧手

《經濟通通訊社17日專訊》天眼查App顯示，近日，靈心巧手(北京)科技有限公司發生工商變更，新增中金觀博(上海)私募投資基金合夥企業(有限合夥)、螞蟻集團全資子公司上海雲瑒企業管理諮詢有限公司為股東，同時註冊資本由約661.5萬人民幣增至約720.8萬人民幣。



該公司成立於2023年7月，法定代表人為周勇，經營範圍包括服務消費機器人製造、服務消費機器人銷售、人工智能基礎軟件開發等，現由中大恆基(北京)數字經濟技術發展有限公司、靈動九州(北京)科技中心(有限合夥)及上述新增股東等共同持股。官網顯示，該公司聚焦以「靈巧手+雲端智能」為核心的具身智能平台，自主研發了Linker Hand系列產品。(jq)